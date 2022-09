Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ucrainene sunt in ofensiva pe toata linia frontului, afirma presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de Reuters și Agerpres . Saptamana aceasta, ucrainenii au inceput sa cucereasca teritorii ocupate de Rusia. Totodata, ei dispun și de armament sofisticat furnizat de Occident.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Turcia va face tot posibilul pentru a readuce "cat se poate de repede" Rusia si Ucraina la masa negocierilor pentru obtinerea unui acord de pace, a anuntat, joi dupa-amiaza, ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu.

- In cele cinci luni de la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei in Ucraina, peste 2,8 milioane de ucraineni, inclusiv 448.000 de copii, au trecut frontiera rusa. Aceste date au fost furnizate de agenția de presa rusa de stat TASS, citand o sursa din cadrul instituțiilor de aplicare a legii, in timp…

- Rachete rusești au lovit sambata infrastructura din portul ucrainean Odesa, la o zi dupa ce Rusia și Ucraina au semnat un acord de redeschidere a porturilor din Marea Neagra pentru reluarea exporturilor de cereale, a declarat armata ucraineana, citata de G4Media. „Inamicul a atacat portul comercial…

- UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata…