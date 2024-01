Turcia a aprobat aderarea Suediei la NATO. Ungaria este singurul stat care încă nu și-a dat acordul Turcia a aprobat aderarea Suediei la NATO, decizia fiind anunțata marți, 23 ianuarie, dupa votul dat in plenul Parlamentului. In urmatoarele zile, documentul va fi semnat de președintele Recep Erdogan. Turcia a votat aderarea Suediei la NATO Dupa patru ore de dezbateri, aderarea Suediei la NATO a fost aprobata de Parlamentul de la Ankara, marți. De altfel, hotararea a fost luata dupa circa 20 de luni de la solicitarea Suediei in acest sens. Amintim ca Turcia susținea in 2022, atunci cand Finlanda și Suedia au cerut sa adere la NATO, faptul ca cele doua state ar proteja anumite grupuri teroriste.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

