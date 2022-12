Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat sapte cetateni din Turcia, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, potrivit Agerpres.In data de 14 decembrie, ora 16,40, politistii de frontiera…

- Deși aproape in aproape 100% din cazuri migranții prinși ca incearca sa treaca ilegal frontiera Romaniei se indreapta spre vest și Uniunea Europeana, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat ieri șapte cetateni din Turcia, solicitanti…

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au prins opt cetațeni sirieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunși intr-un loc special amenajat al unui microbuz, printre marfa transportata.

- Polițiștii de frontiera au prins in seara zilei de marți, 15 noiembrie, un cetațean australian care incerca sa treaca prin Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia cu un permis de conducere invalid.

- In ziua de 31 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Parscov, impreuna cu reprezentanți ai ocolului silvic, au efectuat activitați in zona forestiera din in vederea verificarii legalitații exploatarilor de material lemnos. In apropierea fondului forestier polițiștii au depistat…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au prins trei cetateni afgani care incercau sa intre ilegal in tara, unul ascuns intr-un utilaj agricol ce era transportat cu un autocamion si alti doi in timp ce alergau spre rambleul caii ferate, a informat, miercuri, Inspectoratul Teritorial al Politie de Frontiera…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru trei indieni, in weekend, la Timișoara. Ei au fost observați de o patrula a poliției locale in timp ce alergau pe strada și se ascundeau prin tufe. Oamenii legii i-au interceptat și au aflat ca migranții numai ce trecusera ilegal granița din Serbia.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 21 septembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat pe sensul de intrare…