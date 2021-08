Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucratori din afara UE care pot solicita drept de munca in acest an in Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, arata Agerpres. "Guvernul a aprobat astazi (miercuri, n.r.)…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca suplimentarea, de catre Guvern, a personalului din casele de pensii din judete este "o necesitate absoluta si o conditie pentru ca Romania sa isi respecte obligatiile asumate in PNRR", aratand ca evalueaza, impreuna cu specialistii, variantele disponibile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Deva, ca salariul minim pe economie este mic, insa acesta trebuie crescut intr-un mod predictibil, pentru a putea fi sustinut pe termen lung si in corelare directa cu productivitatea muncii. "Consider ca in Romania nivelul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan: Varsta de pensionare a barbaților și a femeilor va fi egalizata la 65 de ani. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca Guvernul merge pe egalizarea treptata a varstei de pensionare pentru femei și barbați la 65 de ani. In prezent, femeile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista ‘o bomba cu ceas’ in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta. ‘In spatiul public circula…