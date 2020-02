Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea euro la un nivel record de 4,8 lei nu are legatura cu criza politica și evoluția economica, a declarat vicepremierul Raluca Turcan. Deprecierea leului s-a produs in contextul schimbarilor de pe piețele internaționale iar leul se va intari din nou, considera Turcan.Vicepremierul Raluca Turcan…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a precizat, sambata, ca deprecierea leului si cresterea euro este "o fluctuatie temporara", care nu a fost creata de situatia economica sau politica din Romania."Cresterea punctuala a euro, zilele trecute, este o fluctuatie temporara,…

- "Cresterea punctuala a euro, zilele trecute, este o fluctuatie temporara, de altfel, cu cateva zile inainte, leul ajunsese sa se consolideze la o valoare favorabila. Din nefericire, in contextul international al fluctuatiilor de cerere si oferta, a avut de suferit si leul romanesc. Am avut o discutie…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a precizat, sambata, ca deprecierea leului si cresterea euro este "o fluctuatie temporara", care nu a fost creata de situatia economica sau politica din Romania. "Cresterea punctuala a euro, zilele trecute, este o fluctuatie temporara,…

- De ce se depreciaza leul. Analistii estimeaza ca moneda europeana va continua sa creasca pana la finalul anului Euro a trecut vineri de 4,8 lei, un prag psihologic record, iar analiștii spun ca de vina ar fi situația externa, dar și dezechilibrele din Romania, combinate cu o perioada de instabilitate…

- Deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune, in conditiile in care zlotul si forintul s-au depreciat in urma unor miscari de fluxuri internationale, considera ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este corelata…

- Ludovic Orban a vorbit in cadrul unui interviu acordat Gandul Live despre masurile luate de PNL pentru a initia procedura alegerilor anticipate. Iata declaratiile premierului Ludovic Orban Nu exista criza politica. Exista un guvern care nu poate emite acte normative si rezolva problemele stringente…

- Rezervele valutare administrate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) se ridicau la 33,817 miliarde euro la finele lunii noiembrie, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat la finalul lunii octombrie.Scaderea vine in contextul in care leul a fost sub presiune, iar acesta a bifat mai multe recorduri…