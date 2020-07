Turcan: Am doi verişori, care, din nefericire, au murit de COVID-19 Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, sambata, ca a avut doi veri care au decedat dupa ce au contactat virusul COVID-19.



Intrebata, la Digi 24, daca stie pe cineva care a luat COVID-19, Raluca Turcan a spus: "Am doi verisori, care, din nefericire, au murit de COVID-19. Tineri. Si aveau sanse sa traiasca, daca nu contactau acest virus(...) La fel s-a intamplat si cu rudele mele care au contactat COVID-19 si erau in spital, avusesera si alte afectiuni, care se puteau recupera, insa contactarea virusului a agravat si a cedat organismul odata cu contactarea virusului. Deci, sunt situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

