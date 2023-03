Tupeu corporatist. Pfizer cere plata dozelor care nu vor fi fabricate niciodată Compania Pfizer este de acord sa revizuiasca contractul UE privind vaccinul anti- COVID, dar cere plata dozelor care nu vor fi fabricate niciodata. Pfizer a fost de acord sa-și prelungeasca contractul cu Uniunea Europeana privind vaccinul impotriva COVID-19 din 2023 pana in 2026, a informat marți Financial Times, citand persoane familiare cu subiectul, relateaza Reuters. Producatorul de medicamente s-a oferit sa reduca numarul de doze furnizate cu 40% și sa amane livrarea vaccinurilor, a adaugat raportul. Conform termenilor revizuiți, Pfizer cere plata pentru dozele comandate care nu vor fi niciodata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

