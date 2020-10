Tunisia condamnă atacul de la Nisa şi deschide o anchetă Tunisia a condamnat joi cu fermitate atacul "terorist" sangeros dintr-o biserica din orasul francez Nisa si a anuntat deschiderea unei anchete dupa "suspiciuni" conform carora agresorul ar fi de nationalitate tunisiana, relateaza AFP. Potrivit unor surse apropiate de dosar in Franta, agresorul, ranit de gloante in timpul interventiei politiei si arestat, este un migrant tunisian, ajuns recent in Franta prin insula Lampedusa din Italia. Trei persoane au murit in acest atac comis in Biserica Notre-Dame din Nisa. O femeie si un barbat au fost ucisi acolo cu un cutit de un barbat care a stricat 'Allah… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

