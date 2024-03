Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta deschisa in noiembrie 2022 in Franta in urma unui articol din The Sunday Times, referitoare mai ales la suspiciunile ca Michel Platini a fost spionat de Qatar, a fost inchisa, a indicat vineri parchetul din Paris, confirmand o informatie din ziarul Le Monde. Aceasta ancheta, deschisa pentru…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat pentru o sustinere sporita pentru Ucraina, zid de protectie pentru tara sa „atata timp cat Kievul rezista”, apreciind ca trebuie „oprit Vladimir Putin” pentru securitatea in Europa, intr-un interviu pentru Le Monde publicat vineri, relateaza AFP. „Astazi,…

- Președintele francez Emmanuel Macron, dupa o intalnire cu mai mulți șefi de stat la Palatul Elysee, pe 26 februarie, a anunțat crearea unei coaliții pentru a oferi sprijin de urgența Ucrainei. El a promis armatei ucrainene aprovizionarea cu rachete și bombe cu raza medie și lunga de acțiune și n-a exclus…

- Forțele Rusiei au capturat satul Lastochkyne, aflat in regiunea Donețk, la cațiva kilometri de Avdiivka. Marți dimineața, guvernatorul din Briansk a anunțat ca regiunea rusa a fost vizata de un atac cu drone care au fost doborate de apararea aeriana. Președintele francez Emmanuel Macron a precizat ca…

- Ancheta in afacerea „Steaua lui David” din Franța a scos la iveala o rețea condusa de serviciile de securitate ruse, care a condus o campanie ostila NATO in Polonia, Letonia, Austria sau Romania. Descoperirea, la sfarșitul lunii octombrie 2023, a grafitti-urilor cu Steaua lui David pe ziduri din…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a dat o „prima confirmare pozitiva” unei propuneri de armistitiu in Fasia Gaza si eliberarii unor ostatici tinuti in aceasta enclava palestiniana, a anunțat, joi, 1 ianuarie, un purtator de cuvant al Ministerului de Externe qatariot, Majed al-Ansari, relateaza agenția…

- Franța a caștigat Campionatul European de handbal masculin, dupa finala cu Danemarca, insa un handbalist din Hexagon are probleme mari cu legea. Handbalistul francez Benoit Kounkoud (26 de ani) a fost plasat in arestul poliției dupa o tentativa de viol intr-un club de noapte din Paris. Incidentul ar…

- Ancheta preliminara se concentreaza pe transferuri in valoare de cateva sute de milioane de euro si dolari efectuate de TCR International Limited intre 2019 si 2021, a informat Le Monde. Parchetul din Paris a confirmat pentru Reuters ca a lansat o ancheta privind transferurile suspecte efectuate de…