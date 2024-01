TULVAN, artistul roman sustinut de marii artisti internationali ai industriei. Lanseaza EP-ul “Hijack” la Vahabundos Records.

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 16 decembrie, Antena Stars aniverseaza 10 ani de existenta pe piata media din Romania cu un maraton de editii live. 10 ani de show, intr-o singura zi. Artisti de 10, romani de 10, spectacol de 10, intr-o zi de 10, de la 10 dimineata la 10 seara.

- Baiețelul timid din imagine este astazi unul dintre cei mai iubiți cantareți din țara noastra. A știut inca de la o varsta frageda ca ii place muzica, insa decizia finala a luat-o dupa ce a terminat facultatea. Afla in randurile de mai jos despre cine este vorba. Foto Copilaria unuia dintre cei mai…

- Mai multe imagini din filmul VISUL, regizat de Catalin Saizescu, fac parte din videoclipul piesei „Muzica” - Nosfe feat. Feli, lansat pe 4 decembrie, intr-o proiecție speciala la Cineplexx Baneasa. La eveniment au participat mai mulți artiști din Romania

- Actiunile Canada Goose Holdings au crescut cu 2,8% imediat dupa semnarea tranzactiei. Fabrica romaneasca, pe piata de 22 de ani, a colaborat cu Canada Goose inca din 2007, fiind responsabila pentru o gama de articole vestimentare de succes, printre care HyBridge Knit Jacket, conform . Tranzactia marcheaza…

- Victor Dorobanțu, Manuța din Wednesday, vorbește despre noul sezon, care se pare va fi filmat din primavara anului viitor. Actorul spune ca nu a fost contactat inca de producatori, motiv pentru care nu poate da prea multe detalii. Intrebat daca George Burcea se afla in State pentru serial, Victor Dorobanțu…

- Start up fondat in anul 2021 de antreprenorul Jack Thorogood la Londra (UK), Native Teams dezvolta o soluție unica pe piața europeana și globala destinata lucratorilor la distanța, freelanceri-lor și angajatorilor care opereaza cu forța de munca la dista

- Bazat pe cel mai bine vandut roman al lui James Clavell, Shogun va avea premiera exclusiv pe Disney+ in februarie 2024 in Romania. Serialul cu 10 episoade a fost creat de Rachel Kondo și Justin Marks și va avea cu o distribuție japoneza de marca.

- Cantarețul Smiley a lansat joi piesa „Oameni'', o piesa-manifest despre toti oamenii și rolul lor in viața noastra, intr-un moment in care lumea este preocupata de aparențe și mesajele pline de ura au acaparat rețelele de socializare. Videoclipul melodiei este primul din Romania filmat in decorul celebrei…