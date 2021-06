Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a transmis intr-o indrumare recenta ca pacienții vaccinați anti-COVID nu ar trebui sa mai fie testați, chiar daca au intrat in contact cu persoane infectate. Potrivit acestora, ar trebui sa fie testați doar cei…

- Mai mult de jumatate din populația adulta din Statele Unite a fost complet vaccinata, conform datelor Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Datele se refera la persoanele vaccinate cu doua doze Moderna sau Pfizer/BioNTech, precum si cu vaccinul monodoza Johnson & Johnson pana…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Cei mai mulți oameni care sau vaccinat impotriva COVID-19 sunt locuitori ai Capitalei, mai exact peste 127 de mii de oameni. © Photo : Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaMaratonul vaccinarii la Palatul Republicii: Sute de oameni stau…

- Doar 1% dintre persoanele internate cu Covid in spital in Marea Britanie primisera un vaccin cu cel puțin trei saptamani inainte, aceasta fiind o noua dovada a serurilor impotriva coronavirusului, scrie G4Media . Datele au fost obținute de la 52.280 de pacienți internați in spital din 8 decembrie, data…

- Peste 100 de milioane de oameni din Statele Unite s-au vaccinat impotriva coronavirusului, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Acest lucru inseamna ca aproape 40% din populatia adulta s-a vaccinat, insa pentru imunizarea in masa e nevoie de atingerea unui procent de 70%. Conform…

- Una dintre categoriile omise in etapa de testare pe oameni a vaccinurilor anti-COVID o reprezinta gravidele. Acest lucru a fost remediat recent, iar rezultatele sunt incurajatoare. Datele preliminare ale unui studiu in care au fost incluse date de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din…

- Peste jumatate din totalul adultilor din Statele Unite a primit pana duminica cel putin o prima doza de vaccin anti-COVID-19, transmite dpa. De la inceperea vaccinarii in SUA in urma cu patru luni, 50.4% din adulti, aproximativ 130 de milioane de persoane, au beneficiat de injectarea a cel putin unei…

- Varianta de coronavirus extrem de contagioasa identificata pentru prima data in Marea Britanie nu provoaca boli mai severe, potrivit unui nou studiu efectuat pe pacienți spitalizați și publicat luni in revista medicala The Lancet , scrie Reuters . Tulpina, cunoscuta sub numele de B.1.1.7, a fost identificata…