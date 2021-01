Tulpina britanică de coronavirus în România: Câte cazuri au fost depistate Pana in prezent in Romania au fost analizate 76 de probe in vederea identificarii unor posibile cazuri de infectari cu tuplina britanica de coronavirus. Ministerul Sanatații anunța ca a fost depistat un singur caz de imbolnavire cu noua mutație de Covid-19. „Pana la data de 17.01.2021 au fost raportate 76 secvențieri finalizate. La un singur caz a fost detectata noua varianta UK a SARS-CoV-2 (cazul Giurgiu). Pana in prezent au fost primite raportari de la 3 laboratoare”, au precizat reprezentanții Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Pe 8 ianuarie a fost depistat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

