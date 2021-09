Tulcea: Un moment in memoriam Ivan Patzaichin va închide Rowmania…

Toate evenimentele anuntate in cadrul Rowmania Fest au fost anulate, iar concertul programat pentru duminica seara se va transforma intr-un scurt moment in memoriam pentru initiatorul si mentorul festivalului, Ivan Patzaichin, care a murit duminica dimineata. Anuntul a fost facut public atat pe retelele sociale, cat si pe scena amplasata la gara din municipiul Tulcea, unde duminica seara ar fi urmat sa sustina concert trupa Subcarpati si invitatii sai. "Concertul programat pentru aceasta seara la RowmaniaFest se va transforma intr-un foarte scurt moment, de la ora 20,00, in memoriam pentru initiatorul…