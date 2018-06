Medicii veterinari tulceni au eutanasiat 12 suine din satul Partizani, Delta Dunarii, dupa ce primele analize efectuate in laboratorul de specialitate al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au confirmat prezenta pestei porcine africane, a declarat miercuri pentru AGERPRES directorul institutiei, Mitica Tuchila.



Partizani este a treia localitate in care in mai putin de o saptamana se inregistreaza suspiciuni de PPA, dupa ce la Salceni si Ceatalchioi primele cazuri suspecte aparute in judet la sfarsitul saptamanii trecute au fost confirmate de Institutul…