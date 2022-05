Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Administrației Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galați a avut loc o intalnire a autoritaților portuare și de navigație din Romania, Ucraina și Republica Moldova, pentru gasirea unor soluții tehnice pentru rezolvarea blocajului la care s-a ajuns in navigația pe Dunarea Maritima din cauza numarului…

- De cand cu razboiul din Ucraina, satul Periprava din Delta Dunarii se confrunta, pe langa vechile și statornicele probleme, cu inca una: nu exista mijloc de transport catre Tulcea. Inainte sa fie interzisa navigația pe brațul Chilia de catre Capitania Tulcea, oamenii se duceau dupa butelii, dupa materiale…

- Prohibitia generala a pescuitului in Romania a inceput din 9 aprilie. Astfel este protejata resursa piscicola in perioada de reproducere si cea imediat urmatoare. Masura se instituie in fiecare an, prin ordin comun al Ministerelor Mediului și Agriculturii. In perioada interdicțiilor, pescarii comerciali…

- Periprava, un sat din Delta unde traiesc aproximativ 200 de suflete, a ramas izolat dupa ce s-a decis interzicerea circulatiei pe bratul Sfantu Gheorghe. Autoritatile au gasit o solutie de moment, aceea de a le asigura transportul pe uscat pana la Sulina, insa la inceputul saptamanii, oamenii au fost…

- Piața ingrașamintelor chimice este in continuare tensionata, in contextul conflictului din Ucraina, cei mai afectați fiind fermierii nevoiți sa faca fața unor prețuri mai mari de cateva ori. Sunt și noutați interesante pe piața, cum ar fi faptul ca Rusia intentioneaza sa majoreze cotele de export pentru…

- Locuitorii satului Periprava, comuna C. A. Rosetti, județul Tulcea, iși striga, in urma opririi navigației civile pe Brațul Chilia al Dunarii, nemulțumirile fața de masurile luate de autoritați. Practic, oamenii de acolo se considera primele victime ale unui razboi care nu le aparține. Ei spun ca este…

- Capitania Tulcea a emis un document prin care interzice, de ieri, navigația navelor și ambarcațiunilor civile, indiferent de pavilion, pe brațul Chilia al Dunarii. Desigur, este vorba despre partea romana a acestuia. Decizia este luata in acord cu Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dar…

- Prefectura Tulcea a transmis, printr-un comunicat de presa, ca in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de miercuri a fost discutata situatia transportului si aprovizionarii localitatilor din zona bratului Chilia, dupa ce a fost interzisa navigatia navelor si ambarcatiunilor…