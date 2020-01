Tulcea: Preţul căldurii furnizată în sistem centralizat a fost scăzut, în urma protestelor consumatorilor Consilierii locali tulceni au revenit, joi, in timpul unei sedinte ordinare, asupra deciziei de majorare cu 60% a tarifului la energia termica furnizata in sistem centralizat si au stabilit un pret cu doar 20,4% mai mare decat cel de anul trecut.



Hotararea a fost luata dupa ce in urma cu aproape doua saptamani zeci de tulceni au iesit in fata Primariei municipiului si au protestat nemultumiti de facturile mari pe care le-au primit pentru luna decembrie, atunci cand tariful pentru energia termica a fost de 365 de lei/gigacalorie.



Noul tarif stabilit in sedinta de joi de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

