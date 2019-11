Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele din Asia care au lucrat in sezonul estival in pensiunile din Delta Dunarii vor fi detasate in timpul iernii in statiunile montane, sustine unul din operatorii turistici din Rezervatie, Cornel Gaina, care de aproape doi ani are angajati din Filipine. El a declarat pentru AGERPRES ca angajarea…

- Turismul legat de pescuitul sportiv in Delta Dunarii a crescut cu 15% anual, sustine unul din operatorii turistici din zona Uzlina, Dan Ghinescu, care de sapte ani organizeaza un concurs pentru pescari in mediul natural din Rezervatie. "Fenomenul pescuitului sportiv a crescut foarte mult…

- Sefa de serviciu din cadrul DAPS, Angela Andrei, a declarat pentru Agerpres ca institutia pe care o reprezinta asteapta ca tulcenii sa depuna solicitarile de acordare a ajutoarelor pana luna viitoare. "Pana acum, nu avem cereri depuse pentru acordarea ajutoarelor de incalzire, dar acestea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in mod oficial Cernobalul drept o atractie turistica inca din luna iunie, cu ocazia inaugurarii unui 'clopot' gigantic din beton construit pentru a izola locul accidentului de exterior. Insa acest oras fantoma din Ucraina devenise de mai mult timp…

- Delta Dunarii este una dintre minunile naturale ale lumii, un loc splendid pe care merita sa-l descoperi macar o data pe an mai ales daca vrei sa evadezi departe de agitația urbana. Datorita patrimoniului sau natural cu peste 5500 de specii de viețuitoare, Rezervația Biosferei parte din UNESCO ocupa…

- Ministerul Turismului vrea sa modifice prevederile Masterplanului investitiilor in turism pentru a putea aloca fonduri si pentru dezvoltarea retelei de pesteri turistice, a retelei de transport feroviar pe cale ferata cu ecartament ingust (de tip ”mocanita”), precum si pentru investitii in acvarii si…

- Premierul tarii a anuntat ca proiectul pentru apele uzate Cluj - Salaj a primit aviz favorabil din partea Uniunii Europene, iar lucrarile ar putea demara în urmatoarele luni. "Am primit o veste buna de la Comisia Europeana. Pe Programul Operational Infrastructura Mare a fost data…