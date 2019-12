Stiri pe aceeasi tema

- „Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa fie construita la Timisoara. S-a intamplat firescul, a prevalat ratiunea si eu nu pot fi decat fericit, fericit pentru Timisoara, pe care eu chiar o iubesc cu toata fiinta! Eu reafirm ca astfel de obiective…

- Doua cule din Dolj vor fi restaurate cu 500.000 de euro, bani europeni. Este vorba de Cula Cernateștilor , din Cernatești, si de Cula Izvoranu-Geblescu , din Brabova. Ce au insa in comun aceste doua cule? Ambele vor fi restaurate de catre o firma din comuna Slatioara, judetul Olt. Președintele Consiliului…

- Cu excepția reprezentantului PSD, toți liderii filialelor județene ale partidelor au convenit ca propulsarea lui Ilie Bolojan in fruntea Guvernului ar fi de folos județului. Previzibil, Octavian Bara (Auto Bara) și fostul prefect Claudiu Pop (ambii PRO Romania) s-au aratat extrem de favorabili lui…

- Lucrarile mici de construcții ar putea fi atribuite in viitor la licitații firmelor mici, iar lucrarile mari, complexe, de anvergura sa fie atribuite firmelor mari. Este una dintre concluziile trase de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, in urma discuțiilor purtate in Germania la Ministerul…

- MOMENT DE BILANT… Desi ziua de ieri a fost una insorita, de toamna autentica, pentru fostul director al Centrului Medico-Social din Bacesti, Ion Briscaru, a fost o zi trista. O tristete izvorata din modul in care conducerea Consiliului Judetean a ales sa-l schimbe, pe sest si fara niciun avertisment,…

- Pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați de acum și la Bistrița, odata cu extinderea și modernizarea Secției ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgența. Luni, in dotarea instituției spitalicești bistrițene a intrat o cada pentru tratarea pacienților cu arsuri. Unul din cele 20 de paturi ale…

- Anunțul a fost facut de catre Ministrul Transporturilor Razvan Cuc, care a adeclarat ca pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau - Tirgu Neamt a fost semnat contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate, iar pentru tronsonul Tirgu Neamt - Iasi sunt in evaluare cele patru oferte depuse. Razvan…

- Consiliul Judetean Constanta plateste aproximativ 10.000 de euro fara TVA unei societati comerciale din Tulcea pentru echipamente IT. Valoarea contractului este de 43.489,42 lei 9.199,63 euro . Castigatorul contractului sunt tulcenii de la Global Solutions SRL, care vor livra Consiliului Judetean laptop…