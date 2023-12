Tulburările de somn ar putea mări riscul de demență Potrivit unui studiu publicat recent in revista Neurology, persoanele care sufera de tulburari de somn (nu au o rutina a somnului) pot fi mai expuse riscului de demența, extrem de raspandita la nivel global. Sub denumirea de demența sunt numeroase boli, care se caracterizeaza printr-un declin al aptitudinilor mintale, cum este pierderea memoriei, transmite e-sante.fr. La nivel global, se estimeaza ca peste 55 de milioane de persoane ar suferi de demența. Pentru a formula aceste concluzii, autorii studiului au selectat 88.094 de prticipanți carora le-au montat niște brațari care au permis masurarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

