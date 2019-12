#TuFaciSarbatoarea l Bradul de cărţi Una dintre minunile de Craciun a fost initiata de o mama din satul nemtean Cerbu. Și a pornit de la bradul din carți pe care cu toții l-am admirat in platotul emisiunii "In direct cu viata". Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

