- Fostul premier Mihai Tudose, actualmente europarlamentar, considera ca in cazul falimentului Euroins vina cea mai mare aparține institutiilor statului. El a criticat Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pentru pasivitate, Consiliul Concurenței, dar și „cetatenii care au ales asigurarea mai ieftina”.…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose considera ca in cazul Euroins vina cea mai mare este a institutiilor statului care ar fi trebuit sa intervina in aceasta piata si despre care social-democratul sustine ca „acum sunt zen”. El a precizat ca exista doua variante: ori s-au uitat in alta directie, ori s-au…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, considera ca, in cazul falimentului Euroins, vina cea mai mare este a institutiilor statului care ar fi trebuit sa intervina in piața RCA. El a precizat, sambata, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca exista doua variante: ori s-au uitat in…

- Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la costul reparatiilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."O sa dam avizul in aceasta dupa-amiaza…

- „Seful Consiliului Concurentei nu poate sfida romanii! Parlamentul poate propune demiterea prin vot a lui Bogdan Chiritoiu! Daca seful Consiliul Concurentei nu se va prezenta nici la urmatorul termen impus de Parlament, PSD va propune demiterea acestuia prin vot! Refuzul constant al sefului Consiliului…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat marti, in contextul scandalului legat de insolventa companiei Euroins si majorarea politelor RCA ca a solicitat CEC-ului sa isi depuna documentele de autorizare la ASF si are o luna de zile sa se autorizeze. Intrebat la Parlament despre acea companie a…

- Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, considera ca situația nefericita din piața asigurarilor, confruntata in ultimul timp cu falimentele City Insurance și Euroins, este cauzata de modificarile aduse in Parlament legii RCA. „Reglementatorul (Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, n.r.)…

- Liderul social-democrat a afirmat, vineri, ca EximBank și CEC Bank „au obligația” sa intervina pe piața RCA, dupa decizia ASF privind compania Euroins. Compania a venit cu un mesaj care ii vizeaza pe toți asigurații.„Avem obligația, au obligația cei de la CEC, de la EximBank sa creeze parghiile de care…