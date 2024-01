Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Daca la guvernare tot nu mai fac decoaliție (in afara de capitolul privind imparțirea și inmulțirea posturilor de secretar de stat), Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) au gasit o noua afacere…

- Snap Market Research Plc: USR scade puternic in sondaje; AUR, BSR si SOS cumuleaza 29%. Sondajul, realizat de catre Snap Market Research Plc la comanda Asociației ADEVAR ȘI DREPTATE, aduce in prim-plan o imagine detaliata a starii actuale a opiniei publice in ceea ce privește preferințele politice din…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca atacurile lansate de unii lideri PNL dupa sedintele de coalitie nu reprezinta „scandaluri” in coalitie, ci pozitionari ale unor liberali in interiorul propriului partid. „Acele voci care ies de obicei dupa sedintele de coalitie, cu anumite atacuri, nu sunt pozitionari…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a reacționat la declarațiile facute de Rareș Bogdan, in contextul controverselor din Coaliție pe marginea legii pensiilor. „Noi am fost cei care am marit pensiile 14% și apoi inca de doua ori și am ajuns la 40%. Partidul Național Liberal nu accepta nici un fel de prosteala…

- Senatorul Calin Matieș (PSD Alba) se pregatește sa faca o mutare importanta in cursul zilei de maine, anunțandu-și plecarea din Partidul Social Democrat și alaturarea sa la Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). Informația a fost confirmata in exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, iar evenimentul este…

- Senatorul Calin Matieș pleaca din PSD la AUR! Va anunța acest lucru maine, intr-o conferința de presa Senatorul Calin Matieș pleaca din PSD la AUR! Va anunța acest lucru maine, intr-o conferința de presa Senatorul Calin Matieș, membru al PSD Alba, se pregatește sa faca o mutare importanta in cursul…

- Un sondaj realizat de CURS in perioada 19-27 octombrie indica faptul ca daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale in București, ar fi nevoie de o coaliție de minimum trei partide pentru a realiza o majoritate in Primaria Generala.Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, dumneavoastra…

- ”Am inteles ca acuma a plouat pe el (pe podul de la Braila – n.r.) si este ud. E o nenorocire, da. Podul nu este receptionat, tocmai de asta e in probe cumva. Asta e viata. Cineva a asfaltat si nu s-a prins asfaltul ala ca lumea, unii au mai scapat cu niste camioane din alea de 80 de tone pe acolo,…