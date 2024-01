Stiri pe aceeasi tema

- "George Simion este un om in care poți sa spui baza, un aventurier. Catalin Drula ar fi putut mult mai mult", crede Ciolacu.La Diana Șoșoaca este evidenta relația cu Federația Rusa, in ochii președintelui PSD."Este o evidența foarte clara relația doamnei Șoșoaca cu Federația Rusa și prezența ei in Ambasada…

- Potrivit unui sondaj de opinie național, realizat in perioada 03 și 08 ianuarie 2024, de Snap Market Research Plc, PSD se menține in fruntea clasamentului, cu 32% din intențiile de vot, iar AUR urmeaza cu 13%. Pe locurile urmatoare se situeaza PNL (12%), Alianța Dreapta Unita (10%), și Blocul Suveranist…

- Potrivit unui sondaj de opinie național, realizat in perioada 03 și 08 ianuarie 2024, de Snap Market Research Plc, PSD se menține in fruntea clasamentului, cu 32% din intențiile de vot, iar AUR urmeaza cu 13%. Pe locurile urmatoare se situeaza PNL (12%), Alianța Dreapta Unita (10%), și Blocul Suveranist…

- Ilustrație: Marian Avramescu Cu o Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) in creștere amenințatoare, Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) s-au gandit sa stea in aceeași barca, pentru a identifica o soluție de trecere a parleazului și in anul acesta incarcat de alegeri. Social-democratul…

- Simion avertizeaza: 'Mirajul acestui surogat de Schengen pe care ni-l vand azi Ciolacu, PSD si PNL se va destrama!'Liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, considera ca Guvenul actual a acceptat o aderare fragmentata la Schengen tradand interesele tuturor romanilor si, totodata,…

- Presedintele partidului AUR, George Simion, a anuntat miercuri, 20 decembrie, ca parlamentarii formatiunii „refuza sa ia parte la mascarada PSD și PNL in privința bugetului național pentru 2024” și nu voteaza bugetul, in semn de protest pentru ca PSD si PNL nu au acordat profesorilor majorarea de 40%…

- „Alegerile din anul viitor vor fi definitorii, alegerile prezidențiale sunt simple pentru electori. Sunt cateva partide. Oamenii aleg politicienii mai degraba pentru imagine decat pentru programele lor. Majoritatea voteaza ca la cinema. Deci, suntem in campanie, a inceput de ani de zile. Cei care vor…

- COMUNICAT DE PRESA AUR - AUR solicita coaliției PSD-PNL retragerea sprijinului pentru Alfred Simonis Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ii solicita președintelui PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, și președintelui PNL, Nicolae Ciuca, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Alfred Simonis,…