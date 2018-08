Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma, intr-o postare pe Facebook, dupa ce CSM i-a criticat afirmatiile referitoare la activitatea Ministerului Public, ca va solicita CSM un raspuns oficial din care sa rezulte cat de ingrijorati au fost la solicitarea procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reactioneaza, marti, dupa declaratiile ministrului Justitiei Tudorel Toader, care a spus ca Ministerul Public s-a indepartat de la rolul sau constitutional de garantare a drepturilor cetatenilor, si spune ca astfel de afirmatii sunt…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca ultimele afirmatii ale ministrului Justitiei, Tudorel Toader, referitoare la activitatea procurorilor, pot afecta credibilitatea Ministerului Public. "Sectia pentru procurori a luat act cu ingrijorare de…

- Sectia pentru procurori a luat act cu ingrijorare de declaratiile publice ale ministrului justitiei din data de 27.08.2018, potrivit carora „Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are (…) s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor…

- Augustin Lazar anunța ca va prezenta corespondența legata de protocoalele cu SRI, intr-o declarație de presa pe care o va susține luni, in jurul pranzului. „In jurul pranzului vom avea o declarație de presa”, le-a spus Augustin Lazar jurnaliștilor, luni, la Parchetul General. Procurorul general al Romaniei…

- Ministerul Public iși exprima ingrijorarea in legatura cu modul in care s- modificat Codurile penal și de procedura penala, afirmand ca in prezent sunt analizate toate aspectele de neconstituționalitate, pentru a fi inaintate „subiecților cu drept de sesizare a Curții Constituționale”. „Ministerul Public…

- CSM anunta, joi, ca Sectia pentru procurori a hotarat, in urma deciziei CCR privind revocarea sefei DNA, sesizarea ministrului Tudorel Toader si a presedintelui Comisiei parlamentare pentru legile justitiei in legatura cu propunerea de modificare a alineatelor 1 si 4 ale articolului 54 din Legea…