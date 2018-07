Stiri pe aceeasi tema

- O noua sedinta de Guvern a fost convocata joi, a doua din aceasta saptamana, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta privind amnistierea si gratierea unor fapte de coruptie. Sesiunea extraordinara a Parlamentului se incheie tot joi, dar a fost convocat un Birou…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reiterat joi dimineața ca nu exista niciun proiect de OUG privind amnistia și grațierea.„La Ministerul Justiției nu exista, nu a existat, nici in procedura de avizare, nici in dezbatere un astfel de proiect de act normativ”, a spus Tudorel Toader, la…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi nu figureaza niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Insa ordinea de zi ar putea fi suplimentata pe ultima suta de metri. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze…

- G4Media.ro anuntase ca o Ordonanta de Urgenta privind amministirea sau gratierea unor fapte de coruptie ar urma sa fie adoptata in sedinta de guvern de marti, dar liderul PSD „ar fi batut in retragere”, in conditiile in care ministrul Tudorel Toader nu ar fi vrut sa isi asume semnarea acestei OUG.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de Guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", se arata intr-un mesaj transmis Digi24 de Liviu Dragnea. Anterior,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- La Ministerul Justitiei nu exista in dezbatere sau avizare o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Este raspunsul pe care ministrul Tudorel Toader l-a dat jurnalistilor care l-au intrebat daca a discutat, astazi, cand s-a intalnit cu premierul Viorica Dancila, despre o ordonanta pe aceasta…