- Deputatul PNL Tudor Polak a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca ministrul de Finante este cel care trebuie sa explice de ce se dorește supraimpozitarea contractelor part-time. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre Ordonanta de modificare Codului Fiscal, aflata in prima lectura in Executiv, ca prevede ”o serie de ajustari, pe partea de capital si companii. Premierul Nicolae Ciuca l-a intrerupt, spunand ca el nu le-ar zice…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca, in debutul sedintei. Ministrul finantelor a precizat ca se urmareste protejarea salariatilor cu venituri de pana la 4.500 de lei,…

- ”PSD nu a propus evident aceasta masura, noi am propus o alta masura, legata de plafonarea pretului si in special a adaosului comercial al distribuitorilor, pe tot lantul comercial, astfel incat sa scada cu adevarat pretul la pompa. Asta e o scadere destul de mica. Datoria premierului e sa faca legislatie…

- Deputatul PNL, Gheorghe Pecingina, a afirmat, miercuri, la Profit News TV, despre masura de scadere a preturilor la carburanti, asteptata de la Guvern, ca din informatiile pe care le are, se va imparti compensarea intre bugetul de stat si companii. Liberalul a precizat ca plafonarea la 7 lei este…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a venit cu replica, luni, la scurt timp dupa ce liderul PSD a afirmat ca s-a saturat la fiecare discutie asezata sa apara tot felul de tiriplici care vin si isi dau cu parerea, dupa ce au distrus Romania. Ii cer domnului Ciolacu sa ispraveasca odata cu jignirile si cu tiriplicismele…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi acordarea unui ajutor financiar in valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat si pentru beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter special, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei,…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a exclus posibilitatea inghețarii pensiilor sau salariilor, in contextul reducerii cu 10% a cheltuielilor publice cu bunuri și servicii, in vederea asigurarii fondurilor pentru programul Sprijin pentru Romania. „Nu este momentul sa facem o risipa financiara pe bunuri…