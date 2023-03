Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul continua:"Emiterea acestei știri absurde e motiv de analiza, in primul rand pentru ca reprezinta un act de poliție a gandirii și a exprimarii libere, comandat in mod evident din substraturile Statului Paralel. Știți deja ca in urma cu trei zile, Victor Ciutacu a realizat o treaba utila din…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, joi seara, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, dupa votul din Parlament al noului Guvern. Premierul Romaniei l-a felicitat pentru votul substanțial obținut și pentru asumarea responsabilitații de a conduce Guvernul Republicii…

- Republica Moldova nu trece printr-o criza politica, asa cum incearca sa insinueze propaganda putinista de la Chisinau si Bucuresti, direct interesata sa destabilizeze actuala guvernare pro-europeana si pro-democrata al carui lider este Maia Sandu. Schimbarea de guvern este un act de rutina in democratie,…

- Republica Moldova și-a inchis temporar spațiul aerian, potrivit companiei Air Moldova. De asemenea, un zbor TAROM București – Chișinau a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul din Iași. „Stimați pasageri, in acest moment, spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis, suntem in așteptarea reluarii…

- Alina Mungiu Pippidi intra tare in scandalul morții șocante de la Lacul Morii. Pippidi susține ca Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Temperaturile ridicate, ca de primavara, dau peste cap toate calculele magazinelor de haine și incalțaminte. Clienții nu mai sunt interesați de articole groase de sezon, așa ca mulți comercianți au scos la raft stocurile din toamna, dar și colecții de primavara și chiar rochii

- Concertul "Valsurile Mele", cu Tudor Gheorghe acompaniat de orchestra Concertino din Chisinau, sub bagheta dirijorului si orchestratorului Marius Hristescu, programat miercuri la Sala Palatului, a fost reprogramat pentru 12 ianuarie 2023, informeaza site-ul salapalatului.ro. Fii la curent…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari, cu origini peste Prut, a povestit pe contul sau de Facebook amanunte despre Vitalie Postu, patronul "La placinte". Mai jos redam relatarea sa integrala. "Cel care administreaza La Placinte in Romania! Zilele trecute am facut cunostinta cu un om de afaceri din Republica…