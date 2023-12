Stiri pe aceeasi tema

- de Octavian Badescu De la bun inceput trebuie mentionate sau reamintite cateva notiuni economice de baza. Factorii primari de productie sunt “timpul oamenilor” si “resursele naturale”, “capitalul” nefiind altceva decat ceea ce a ramas neconsumat pe lume din timpul consumat in trecut si din natura transformata…

- Alina Ceușan este una dintre cele mai populare influencerițe din mediul online, iar acum a intrat și in lumea televiziunii, prezentand show-ul 'Love island' Romania, de la Pro TV. Recent, blondina a fost invitata in emisiunea lui Maruța, unde a facut multe dezvaluiri.Intrebata care este „suma medie…

- Deși autoritațile susțin ca au acordul Comisiei Europene pentru majorarea ținței de deficit bugetar, adica diferența dintre veniturile și cheltuielile totale ale statului, de la 4,4% din PIB la 5,5%, acesta nu este unul scris, ci doar verbal, au declarat pentru Libertatea surse oficiale din Comisia…

- Recent, Banca Mondiala a onorat Romania cu un Raport despre unele dintre vanataile noastre de țara. Intre altele, amar, ni se spune ca ineficiența sistemului de invațamant (sistem care ființeaza normal doar in cateva oaze locuite de responsabilitatea unor profesori), atitudinile nefavorabile fața de…

- Fuego se bucura de un succes uriaș in industria muzicala din Romania. Susține concerte cu mii de spectatori, insa, in trecut, s-a gandit sa renunțe la aceasta cariera: „Am avut si momente in care-mi venea sa ma las”, spune artistul pentru Pagina de Media. Fuego sau Paul Cirpian Surugiu, așa cum e trecut…

- Senatoarea neafiliata Diana Șoșoaca (SOS Romania) a purtat marți, in plenul reunit al Parlamentului, o ținta aplicata peste bluza alba, aceasta adresandu-se „Mirotvoreț”, un site ucrainean care a inclus-o intr-o baza de date cu persoane ostile, cu indemnul „Shoot!” (Trageți!”).„De la tribuna Parlamentului…

- UNTOLD, locul 3 la festivaluri de profil in Europa și 6 in lume, vrea sa dea lovitura in cosmopolitul Dubai, EAU. Intre 15-18 februarie 2024, grandomanifestarea se muta in Expo City Dubai, spațiul futurist dedicat celei mai mari expoziții din lume, pe care au declarat ca vor sa-l transforme intr-un…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, 9 octombrie, ca raportul Departamentului american pentru Securitate Interna arata ca traficul si consumul de droguri vor fi principalele amenintari la adresa securitatii nationale din SUA și a facut o comparație cu situația din Romania.„Problema drogurilor…