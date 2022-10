Tuberculoza ar putea să ia locul Covid și să devină o cauză majoră de deces. Avertizare OMS Intre 2019 și 2021, la nivel global, numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut, din cauza pandemiei de Covid-19, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații. In perioada pandemiei de Covid-19, eforturile globale de lupta contra tuberculozei, dar și contra SIDA și malariei au fost puternic perturbate, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) . OMS a recomandat ca, la nivel global, sa se aplice lecțiile dobandite in pandemie pentru a lupta contra tuberculozei, care afecteaza dramatic populația din India, Indonezia, Filipine și Pakistan. ”Daca exista o lectie pe care am invatat-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

