Stiri pe aceeasi tema

- Fetele care au 16, respectiv 19 ani sunt verisoare si au intrat in apele fluviului marti, in jurul orei 17,00, insa la scurt timp au disparut sub apa. Tragica intamplare s-a petrecut la Plaja Lipoveneasca, loc unde scaldatul in Dunare este interzis.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, colonelul Stefan Stoian, miercuri dimineata, la ora 8.00, au fost reluate cautarile in cazul celor doua fete de 16 si 19 ani din municipiul Braila, care marti dupa-amiaza au intrat in Dunare, in zona Plaja Lipoveneasca,…

- Dupa trei zile de cautari asidue, cu aparatura de ultima generație, militarii de la Centrul de Scafandri de la Constanța, au oprit cautarile pe lacul de la Beliș, județul Cluj, unde acum zece zile se presupune ca ar fi cazut in apa, directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia.