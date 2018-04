Trupul tânărului de 17 ani căzut în apele unui baraj a fost găsit Echipajele de interventie au recuperat, luni la pranz, trupul baiatului de 17 ani care duminica dupa amiaza a cazut in apele barajului Polder din judetul Prahova, dupa ce a trecut peste gardul de protectie si a alunecat, potrivit news.ro. Cadavrul a fost descoperit dupa ce apa din baraj a fost deversata controlat. Trupul neinsufletit a fost gasit la aproximativ 30 de metri de locul in care baiatul a cazut in apa si, desi nu prezinta semne ca ar putea fi readus la viata, se fac manevre de resuscitare conform protocolului. Patru scafandri de la ISU Bucuresti Ilfov si 20 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

