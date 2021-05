Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri in foaierul Teatrului Nottara. Actorul va fi inmormantat, cu onoruri militare, sambata, la cimitirul Bellu. Potrivit Teatrului Nottara, trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri, 21 mai, la ora 13.00, in foaierul Teatrului Nottara, iar cei care doresc ii vor putea aduce […] The post Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu, depus in foaierul Teatrului Nottara. Va fi inmormantat, cu onoruri militare, la cimitirul Bellu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .