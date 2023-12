Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii condus de miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza a anuntat luni ca 110 palestinieni au fost ucisi incepand de duminica in loviturile israeliene la Jabalia, in nordul enclavei, transmit France Presse si Reuters, conform Agerpres.Un bilant publicat vineri indica 18.800…

- Armata israeliana a anuntat, vineri dimineata, ca a recuperat cadavrul francezului Elia Toledano, in varsta de 28 de ani, care fusese tinut ostatic in Fasia Gaza din 7 octombrie, transmite Le Figaro. Armata israeliana a precizat ca a fost efectuata o „procedura de identificare” de catre medici si experti…

- Razboiul din Fașia Gaza a intrat intr-una dintre cele mai dure faze. Trupele israeliene duc lupte crancene cu teroriștii din Hamas in sudul Fașiei Gaza dupa ce au ajuns in centrul orașului Khan Younis. Civilii palestinieni incearca sa gaseasca adapost in alte zone.

- IDF susține ca „bataliile aprige” cu agenții Hamas din Fașia Gaza continua, deoarece Forțele Aeriene efectueaza lovituri impotriva a peste 250 de ținte in ultima zi.Intr-o declarație, se spune ca Brigada a 7-a blindata a direcționat lovituri asupra a doua lansatoare de rachete folosite in barajele…

- Colonelul Sheldag Zior, comandant al uneia dintre brigazile de tancuri ale armatei israeliene, a fost ucis in timpul luptelor care au loc in Fașia Gaza.El este ofițerul de cel mai inalt rang al armatei israeliene care a fost ucis in timpul operațiunilor terestre in enclava palestiniana. Trupele…

- Imaginile surprinse luni din satelit, scrie New York Times, arata amploarea substanțiala a ofensivei terestre in Fașia Gaza. Trupele și blindatele israeliene - sute de vehicule, potrivit estimarilor - se indreapta deocamdata din trei direcții spre incercuirea orașului Gaza.Cand forțele terestre israeliene…

- Zeci de militanți Hamas, baricadați in cladiri și tuneluri, au fost omorați in noaptea de duminica spre luni, anunța reprezentanții armatei israeliene, potrivit Sky News.Reprezentanții Forțelor de aparare israeliene au declarat ca au ucis „zeci" de luptatori Hamas in cursul nopții, in timpul operațiunilor…

- Forțele de aparare israeliene au declarat ca avioane de lupta israeliene au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan, in Fașia Gaza (centrul terorist din Hamas). “Cu ceva timp in urma, zeci de avioane de lupta au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan. Aceasta este a treia lovitura in zona in ultimele 24…