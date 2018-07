Trupele canadiene rămân în Letonia, încă patru ani. Ce declară premierul Justin Trudeau Premierul canadian Justin Trudeau, aflat intr-o vizita la Riga, capitala Letoniei, a precizat ca trupele canadiene raman in Letonia, inca patru ani. Canada a trimis 455 de militari in Letonia, acestia facand parte dintr-un grup de lupta NATO care include trupe din Italia, Spania, Polonia si Slovacia. Trudeau a mai adaugat ca tara sa va suplimenta efectivele contigentului canadian din Letonia, care ar urma sa ajunga la 540 de militari. Cele trei state baltice – Estonia, Letonia si Lituania, membre NATO din 2004 – se invecineaza si au relatii dificile cu Rusia care au devenit si mai tensionate dupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

