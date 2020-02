Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat duminica la Dakar ca SUA vor avea grija sa faca "ceea ce trebuie" in parteneriat cu aliatii lor cu privire la reducerea sau nu a prezentei lor militare in Africa, in special in Sahelul confruntat cu violente jihadiste, potrivit AFP.



Pompeo, care a vorbit in fata presei, a evitat orice angajament si a lasat deschisa problema unei reduceri sau nu a fortelor combatante americane in Africa, examinata in prezent de Washington.



Anterior, ministrul senegalez de externe Amadou Ba indicase ca SUA informasera pe conducatorii senegalezi…