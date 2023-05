Trupe noi, bilete de o zi si o categorie sold out la Metalhead Meeting Festival

Stiri pe aceeasi tema

- VINERI| Dorel Vișan, Florin Coșuleț, trupele Arhaic și PopFolklorica, pe scena din Parcul Tineretului din Sebeș, la Festivalul ”Lucian Blaga” VINERI| Dorel Vișan, Florin Coșuleț, trupele Arhaic și PopFolklorica, pe scena din Parcul Tineretului din Sebeș, la Festivalul ”Lucian Blaga” Vineri, 12 mai 2023,…

- Shine Festival revine in 2023 dupa o pauza de 5 ani de data aceasta la Romexpo, vineri, pe 28 iulie in Parcarea C in aer liber. Headlinerii eveninentului sunt THE PRODIGY si KOVACS. Alte trupe vor fi anuntate in curand. Biletele se pun in vanzare luni, 8 mai la ora 10:00 iar primele 500 de bilete au…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Real Madrid a pierdut in ultima etapa din LaLiga in fața celor de la Villarreal (3-2), iar dupa meci Fede Valverde l-a așteptat și lovit in parcarea stadionului Santiago Bernabeu pe Alex Baena.

- Luna martie vine cu o mulțime de surprize pentru clienții Shopping City Targu Jiu. In perioada 16 – 19 martie, in parcarea centrului comercial va avea loc eStrada Food Festival,… Articolul Surprizele lunii martie la Shopping City Targu Jiu: Street Food in parcarea centrului comercial și super premii…

- Dupa un debut cu traditie care a adunat din nou spectatorii la Catedrala Romano-Catolica „Sfanta Fecioara Maria, Regina" din Iasi, Classix Festival continua programul celei de-a patra editii cu inca 7 concerte tematice, de neratat atat de catre publicul din Iasi, cat si de catre cel din toata lumea,…

- Parcarea de la Manastirea Lainici, din Defileul Jiului, va fi marcata in mod corespunzator. Este nevoie de indicatoare rutiere pentru noua parcare de la Lainici. In urma sesizarilor primite de la participanții la trafic, a fost luata decizia de a monta indicatoare rutiere care sa arate clar pe unde…