Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit și alte doua persoane au fost ranite grav, vineri seara, dupa impactul produs intre un microbuz și o caruța, in localitatea Dumești din județul Vaslui.Potrivit ISU Vaslui, accidentul a avut loc vineri seara, in localitatea Dumești, fiind implicate…

- Simona Halep a spus, in urma partidei cu Karolina Pliskova, de la Turneul Campioanelor, incheiata cu scorul de 0-6, 6-2, 4-6, ca a meritat toate cuvintele dure pe care i le-a spus, in timpul meciului, antrenorul sau, australianul Darren Cahill.Dupa un inceput bun al celui de-al treilea set…

- Situația in care se afla oamenii care locuiesc in regiunea Kashmir este nesustenabila și trebuie imbunatațita, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel, aflata intr-o vizita oficiala la New Delhi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Merkel a mai informat ca va discuta…

- Klaus Iohannis s-a intalnit cu liberalii din Pitești și s-a dezlanțuit la adresa PSD și a celor din partid. Președintele Romaniei a reluat, in fața argeșenilor din PNL, o parte din discursurile anterioare, dar a introdus și cateva atacuri noi.Iohannis promite cea mai mare infrangere din istorie…

- Un copil de 13 ani a fost lovit, vineri, de o mașina, dupa ce a traversat strada neregulamentar, in apropierea unei stații de autobuz din comuna Vladești, județul Valcea. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, potrivit Mediafax.Citește și: Blocaj total in…

- Fosta jucatoare britanica de tenis, Jo Durie, a spus despre discursul ținut de Darren Cahill la adresa Simonei Halep, in timpul meciului cu Karolina Pliskova de la Turneul Campioanelor, scor 0-6, 6-2, 4-6, ca a fost mult prea dur.Dupa un inceput bun al celui de-al treilea set al partidei,…

- Statele Unite și China depun eforturi pentru a incheia o intețelegere comerciala, urmand instrucțiunile președintelui american Donald Trump și ale omologului sau chinez Xi Jinping, a declarat vineri secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, relateaza Reuters, potrivit Mediafax."Continuam…

- Televiziunea de știri Realitatea Plus, in prima rețea de cablu cu acoperire in toata țara. Postul de știri care a preluat echipa și grila Realitatea TV a intrat incepand de astazi in rețeaua RCS, potrivit informațiilor oferite de abonați ai companiei de cablu, potrivit paginademedia.ro.Realitatea…