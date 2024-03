Stiri pe aceeasi tema

- Zvonuri sordide despre sinuciderea lui Dani Alves au circulat sambata pe retelele de socializare. Ney Alves, fratele fostului fotbalist aflat in prezent in detentie, a negat rapid aceste informatii, lucru dezmintit si de reprezentantii inchisorii, conform News.ro. Pe contul sau de Instagram, Ney…

- In dupa-amiaza zilei de 5 martie 2024, utilizatorii platformelor Facebook și Instagram au fost surprinși de o intrerupere neașteptata a serviciului, care i-a deconectat brusc și a impiedicat reautentificarea. Incidentul a starnit confuzie și neliniște in randul utilizatorilor, mulți dintre aceștia intrebandu-se…

- Intr-un an cu foarte multe alegeri in intreaga lume, doua dintre platformele Meta nu vor mai promova in feed-urile personalizate continutul ce are legatura cu politica, scrie observatornews.ro .

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca Belgradul va solicita o sesiune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu situatia din Kosovo-Metohija, la o zi dupa ce Pristina a emis un decret prin care interzice tranzactiile cu dinarul sarb de la 1 februarie si stipuleaza…

- De-a lungul anilor, Meta a continuat sa aduca actualizari și imbunatațiri pentru WhatsApp, iar 2024 nu va face excepție. Conform informațiilor actualizate de la WABetaInfo, o sursa de incredere in ceea ce privește noutațile de la WhatsApp, se pare ca urmeaza sa avem parte de cel puțin trei funcții noi…

- Naomi Hedman s-a afișat alaturi de alt artist la scurt timp dupa zvonurile desparțirii de Florin Ristei, care o ceruse in casatorie. Pana acum, nici cantareața și nici Ristei, care e și prezentator la matinalul de la Antena 1, nu au confirmat sau infirmat separarea. Naomi Hedman l-a inlocuit deja pe…

- BMW isi retehnologizeaza fabrica din Munchen pentru a produce acolo numai vehicule electrice de la sfarsitul lui 2027BMW investeste 650 de milioane de euro pentru a-si transforma fabrica principala din Munchen astfel incat sa produca exclusiv vehicule electrice de la sfarsitul anului 2027, proiectul…