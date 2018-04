Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 si 22 aprile 2018, incepand cu ora 9:00, in incinta Aulei Magna din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu"din Iasi va avea loc Conferinta de Criminalistica, Editia a VI-a, 2018. Este unicul eveniment de acest gen din zona Moldovei, care se adreseaza atat publicului larg – persoanelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in opt judete din zona Moldovei, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Iasi si Galati se va semnala…

- Iulia Scantei a aratat ca „romanii din judetele Moldovei din dreapta Prutului, din Iasi, Suceava, Botosani, Neamt, Vaslui, Bacau, Vrancea ori Galati, sunt tot atat de buni moldoveni precum moldovenii de la Chisinau ori de la Balti ori din Soroca sunt tot atat de buni romani ca noi. Vorbim aceeasi limba…

- Dupa zapada portocalie, meteorologii anunta ploaia cu praf saharian. Fenomenul extrem este adus de un ciclon format deasupra Marii Negre. De luni, se anunta precipitatii in aporoape toata tara. Un ciclon format deasupra Marii Negre vaaduce acest fenomen. Sunt, insa, si vesti bune. Acest praf nu ne poate…

- Dupa zapada portocalie, meteorologii anunta ploaia cu praf saharian. Fenomenul extrem este adus de un ciclon format deasupra Marii Negre. De luni, se anunta precipitatii in aporoape toata tara. PROGNOZA METEO. Un ciclon format deasupra Marii Negre vaaduce acest fenomen. Sunt, insa, si vesti…

- O luna norocoasa in care toti moldovenii pot castiga premii instant ce constau in vouchere cadou de 100 ron sau chiar o masina Dacia Logan. Premiile sunt pe taloanele razuibile ce se gasesc la Painea 3 boabe intregi cu seminte sau Painea neagra cu secara de la Panifcom. Campania se desfasoara in premiera…

- Carrefour Romania, lider in inovatie si tehnologie in retail, lanseaza, in premiera, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii din cele mai mari orase ale Moldovei, precum Iasi, Suceava, Botosani, Piatra-Neamt si Galati, alaturi de cei din Targu Jiu, isi pot comanda, simplu si rapid,…

- In clasamentul national, pe primul loc se afla judetul Vaslui cu 389 de scoli cu wc-uri in curte, urmat de Suceava, cu 217 de scoli, si Botosani, respectiv Iasi, cu cate 207 scoli fiecare. La polul opus, se gasesc Ilfov (o scoala), Mures (doua scoli) si Giurgiu (opt scoli). Ministrul Educatiei, Liviu…