Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, a transmis ca in aceasta perioada ramanerea acasa este extrem de importanta. Raed Arafat a facut un apel la cetateni, dupa ce vremea frumoasa i-a scos din case pe romani."Mai multe persoane au sunat sa spuna ca…

- Premierul Ludovic Orban, aflat in autoizolare la Vila Lac 1, a fost intrebat duminica daca fizic se simte bine atunci cum se simte din punct de vedere politic dupa ce a ajuns premier cu voturile PSD. Șeful PNL a raspuns printr-un apel la incetarea razboaielor politice, a spus ca saluta si apreciaza…

- Smiley a lansat luni piesa „Ce mai faci, straine?” insotita de un videoclip - provocare pentru public. Cei care vor descoperi mesajul ascuns in imagini vor primi o recompensa, potrivit news.ro.Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut” pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat:…

- Cristina Spatar este in culmea fericirii. Frumoasa cantareata are doi copii minunati si un iubit de care este indragostita nebuneste. Urmeaza sau nu clopote sau nunta pentru indragitul cuplu? Vedeta a spus totul la "Rai da' Buni".

- A surprins pe toata lumea atunci când a spus ca va reveni pe terenul de tenis. Are 36 de ani, trei copii și multa pasiune pentru sportul alb. Kim Clijsters a avut un set în care a jucat de la egal la egal cu Garbine Muguruza (primul tur de la Dubai), cu toate ca ultimul meci oficial l-a…

- TVR si Global Records au inceput filmarile pentru partea de grafica a celor cinci piese pe care Roxen le va interpreta in finala nationala Eurovision, care va avea loc la Buzau. Pentru editia din acest an a fost aleasa o abordare in premiera.

- ​Pro România nu va sustine motiunea de cenzura depusa de Partidul Social Democrat (PSD) pe tema alegerii primarilor în doua tururi, a declarat, vineri, la Iasi, presedintele acestei formatiuni politice, Victor Ponta, citat de Agerpres.El a afirmat într-o conferinta de presa ca…