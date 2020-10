Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticat cu COVID – 19, președintele SUA, Donald Trump, a fost transportat cu elicopterul la Centrul Militar Medical Walter Reed, “pentru a completa setul de analize”, dupa cum au anunțat oficialii de la Casa Alba. Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si “se odihneste confortabil”…

- Președintele SUA a fost infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, spre prima dezbatere cu contracandidatul sau, Joe Biden, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri, diagnosticat, marți, cu Covid-19, scrie presa americana. Consilierul lui Trump, dar și mai…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…

- Secretarul de presa al Casei Albe a anuntat pe tweeter ca Presedintele Trump va sustine in noapte aceasta la 01:00, ora Romaniei, o conferinta in care va anunta un tratament revolutionar impotriva Covid 19. La conferița ar urma sa participe seful FDA, Stephen Hahn si secretarul pentru Sanatate si Servicii…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, marți, ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva noii infecții cu coronavirus. “Un vaccin contra coronavirusului a fost inregistrat pentru prima data in aceasta dimineața. Formeaza imunitatea necesara, a trecut toate verificarile necesare”, a spus Putin…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii da replica lui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a atacat PSD pentru tergiversarea legii carantinei. Tariceanu considera ca președintele Klaus Iohannis este rupt de realitatea și se intreaba cum de a deschis tocmai el subiectul cinismului in politica, in condițiile…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, l-a acuzat, marți, pe președintele Klaus Iohannis ca intimideaza și șantajeaza Parlamentul pentru a adopta rapid proiectul de lege pentru carantinarea și izolarea individuala a pacienților infectați cu Covid-19. ”Nu acceptam amenințari și șantaj,…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…