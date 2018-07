Trump sustine ca eventualele contacte cu Rusia din campania electorala nu sunt infractiune

Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune.



"Contactele nu sunt infractiune, dar nu conteaza, deoarece nu au existat contacte (cu exceptia celor ale escroacei Hillary si ale democratilor)! ", a transmis Donald Trump pe contul sau de Twitter.



Collusion is not a crime, but that doesn't matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018



