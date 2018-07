Presedintele american Donald Trump a declarat luni, intr-o postare pe Twitter, ca summitul NATO de la Bruxelles la care a participat saptamana trecuta a fost un succes si ca cea mai mare parte a media a relatat inexact despre reuniune, transmite Reuters. "Am primit multe telefoane de la lideri ai tarilor din NATO pentru a-mi multumi ca am ajutat sa se reuneasca si ca i-am facut sa se concentreze pe obligatiile financiare, deopotriva prezente si viitoare", a scris Trump pe reteaua de socializare Twitter. "Am avut un summit grozav, despre care s-a relatat inexact de cea mai mare parte a media. NATO…