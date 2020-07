Trump și Putin au discutat telefonic despre controlul armamentului nuclear și coronavirus Președintele american Donald Trump a vorbit joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, în special despre negocierile dificile privind dezarmarea nucleara, relateaza AFP și Reuters. Cei doi lideri au vorbit și despre eforturile continue de a învinge pandemia de coronavirus în timp ce economiile globale continua sa se redeschida.

În timpul acestei convorbiri, Trump și-a reiterat speranța de a evita o cursa costisitoare a înarmarii între China, Rusia și Statele Unite, adauga textul.

Marea Britanie și SUA spun ca Rusia a lansat &"o arma&" în spațiu

