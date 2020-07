Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat patru decrete in vederea ieftinirii pretului medicamentelor prescrise pe baza de reteta, in contextul in care poarta o campanie apriga in vederea realegerii sale in noiembrie si unor critici dure cu privire la modul in care gestioneaza epidemia covid-19,…

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

- Presedintele american Donald Trump vrea sa-si reia - in doua saptamani - mitingurile de campanie intrerupte din cauza epidemiei covid-19, relateaza AFP. Pe de alta parte, contracandidatul sau, democratul Joe Biden, s-a intalnit si a discutat timp de peste o ora cu membri ai familiei lui George Floyd,…

- Cea mai mare confederatie sindicala din Statele Unite, AFL-CIO, a anuntat ca-l sustine pe democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, relateaza Reuters potrivit news.ro.Aceasta sustinere sindicala l-ar putea ajuta pe Joe Biden sa atraga de partea sa muncitori…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- “ China cere membrilor ONU sa-și „indeplineasca pe deplin obligațiile financiare” fața de organizație, a precizat, vineri, un comunicat chinez, in care erau menționate explicit Statele Unite. In schimb, americanii au acuzat Beijingul ca incearca sa faca oamenii sa uite cat de prost a gestionat China…

- „La 14 mai, contributiile datorate bugetului de functionare (a ONU ) si bugetului pentru operatiunile de pace erau de 1,63 de miliarde si respectiv de 2,14 miliarde de dolari”, precizeaza comunicatul misiunii permanente chineze pe langa ONU, care se bazeaza pe un raport recent al secretariatului Natiunilor…

- Sondajul realizat luni si marti arata ca 41% din adultii din SUA il aproba pe Trump, procentaj in scadere cu 4 puncte de la jumatatea lui aprilie, in timp ce 56% il dezaproba, fata de 51% cu o luna in urma. Dintre alegatorii inregistrati, 46% declara ca vor vota cu Biden in 3 noiembrie, iar…