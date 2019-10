Trump se foloseşte de moartea liderului Statului Islamic pentru a-şi face campanie electorală ”Donald Trump este pe cale sa schimbe Washingtonul, creand sase milioane de noi locuri de munca (...), scazand imigratia ilegala la jumate, stergand SI - califatulor lor (a fost) distrus, seful lor terorist mort”, se arata in mesajul publicitar difuzat miercuri. ”Insa democratii prefera sa se concentreze asupra ”impeachment”-ului si unor anchete indoielnice, ignorand adevarate probleme. La cinci saptamani dupa ce au decis sa se angajeze pe calea ”impeachment”-ului, alesii democrati, care detin controlul in Camera Reprezentantilor, au audiat 12 oficiali de rang inalt, inclusiv ambasadori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a postat pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza Agerpres. Liderul de la Casa Alba a refuzat sa spuna și numele cainelui,…

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Niciun membru al personalului…

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. ''Niciun membru al personalului…

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- "Inainte de operatiunea americana din provincia Idlib din Siria de noaptea trecuta, au avut loc schimburi de informatii si o coordonare intre autoritatile militare dintre cele doua tari", a postat duminica pe Twitter Ministerul Apararii turc, care nu a oferit niciun alt detaliu. Un inalt responsabil…

- Liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ar fi fost ucis de forțele americane. Armata SUA ar fi condus o operațiune militara impotriva liderului organizației teroriste ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, potrivit presei americane. CNN citeaza surse potrivit carora liderul a fost ucis in…

- Conform posturilor de televiziune CNN si ABC, al-Baghdadi a murit intr-o operatiune a armatei americane in nord-estul Siriei.CNN a relatat ca sunt in derulare teste care sa confirme oficial moartea liderului gruparii jihadiste responsabile de multiple atentate sangeroase in intreaga lume.…

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune…