- Interviul lui Michael C. Bender cu Donald Trump a fost publicat joi, la o zi dupa apartia dezvaluirilor din cartea lui John Bolton, fostul sau consilier in domeniul securitații naționale, in care sunt puse la indoiala multe dintre competentele actualului presedinte. De altfel Trump nu s-a dezmintit…

- Desi Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca daca suntem sanatoși nu trebuie sa purtam masca, tot mai mult state din lume incearca sa opreasca raspandirea virusului prin impunerea purtarii mastii in spatiile publice. Opiniile pe aceasta tema sunt contradictorii. Institutul Robert Koch (RKI) a spus…

- Vicepresedintele american Mike Pence si-a exprimat regretul ca a vizitat o clinica medicala fara a purta masca, saptamana trecuta, dupa ce a fost criticat dur, relateaza luni dpa. Pence a explicat duminica la Fox News ca este testat cu regularitate pentru coronavirus si prin urmare nu a crezut ca o…

- Presedintele american, Donald Trump, a estimat duminica seara ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite Agerpres."Cred ca vom avea un vaccin pana la sfarsitul acestui an", a declarat Trump in cursul unei emisiuni speciale pe canalul Fox News, realizata…

- Cercetatoare de origina romana, Daniela Rus, directorul Laboratorului de Informatica și Inteligența Artificiala al prestigioasei universitati MIT, a fost selectata la inceputul saptamanii pentru a face parte din Consiliul Consultativ pe Știința și Tehnica al președintelui Donald Trump, scrie Transilvania…

- In timpul week-end-ului Centrul si-a actualizat cifrele la 525.074 infectii, respectiv 20.486 persoane care si-au pierdut viata pe teritoriul Statelor Unite, dar raportarile s-au facut pe baza unor date preliminare care nu au fost confirmate de catre statele federale.

- Președintele SUA a semnat un decret prin care garanteaza dreptul americanilor de a extrage resurse in spațiul cosmic. Documentul prevede in mod explicit: cosmosul "este legal și fizic un domeniu unic al activitații umane, iar Statele Unite nu il considera ca este un patrimoniu comun". Cu toate acestea,…

- Forțele armate venezuelene semnaleaza astazi, potrivit presei locale, ca mobilizeaza mijloace de lupta in mai multe locatii strategice din țara, in fața planurilor de agresiune ale guvernului Statelor Unite. Acelasi lucru il semnaleaza, pe cale oficiala, si Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro.…