- Presa internationala aloca spatii largi reactiilor lui Donald Trump dupa acuzatiile pe care i le-a adus fostul lui avocat, Michael Cohen, care a declarat sub juramânt ca la cererea lui Donald Trump el a cumparat tacerea a doua presupuse amante ale acestuia „pentru a influenta alegerile”…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, joi, ca piata bursiera ar fi in pericol sa se prabuseasca daca acesta va fi pus sub acuzare si demis din functia de presedinte. "Daca as fi pus vreodata sub acuzare, consider ca piata bursiera s-ar prabusi. Cred ca toata lumea ar fi foarte saraca",…

- "Daca as fi vreodata destituit, cred ca pietele s-ar prabusi, iar fiecare ar deveni mai sarac", a afirmat Trump ca raspuns la o intrebare in timpul unei emisiuni transmise joi de postul de televiziune Fox. "Nu stiu cum ar putea fi destituit cineva care face o munca grozava", a adaugat el,…

- Intr-un editorial virulent publicat joi in New York Times, John Brennan a declarat ca aceasta decizie, anuntata in ajun de Casa Alba, este politica. "In mod clar, Donald Trump vrea cu orice pret sa se protejeze si sa protejeze persoane apropiate lui", a spus Brennan , care vede in aceasta…

- Dupa o noua serie de alegeri primare marti seara, mai mult de 180 de femei vor incerca sa castige un loc in Camera Reprezentantilor a Congresului federal. 'Este oficial, am batut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Camera', a salutat centrul de studii specializate…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a spus miercuri ca NATO este ''indispensabila'', declaratie care contrabalanseaza aprecierea presedintelui american Donald Trump conform careia Alianta Nord-Atlantica este o organizatie ''desueta'', relateaza…

- Echipa procurorului special american Robert Mueller care investigheaza posibila ingerinta a Rusiei in alegerile americane din 2016 a avut cheltuieli de 4,5 milioane de dolari intre luna octombrie a anului trecut si martie 2018, a anuntat joi Ministerul Justitiei, relateaza Reuters. In plus, alte "componente"…