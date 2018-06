Presedintele american Donald Trump s-a intalnit luni cu premierul singaporez Lee Hsien Loong, cu o zi inaintea summitului istoric pe care il va avea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in orasul-stat din Asia de Sud-Est, relateaza dpa.



Trump si Lee si-au facut o scurta aparitie dupa intalnirea privata desfasurata la Istana, resedinta oficiala a presedintelui singaporez, si-au strans mainile in timp ce pozau si zambeau in fata camerelor de televiziune, dupa care au intrat in cladire, pentru un dejun de lucru cu oficiali din SUA si Singapore.



Niciunul nu a facut comentarii…