Trump, prins intr-o farsa la telefon de comediantul John Melendez. Acum, sustine ca e pe punctul de a fi arestat

Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care un judecator al Curtii Supreme americane si-a anuntat retragerea, presedintele Donald Trump va trebui sa numeasca un inlocuitor. Decizia nu e usoara, deoarece Curtea Suprema are un cuvant greu de spus in multe dintre chestiunile care tin de viata oamenilor obisnuiti din SUA, de…

- Actorul de comedie John Melendez i-a facut o farsa, la telefon, locatarului Casei Albe Donald Trump, care se afla la bordul Air Force One, relateaza AFP conform News.ro . Melendez s-a dat drept senatorul democrat din New Jersey Robert Menendez si a reusit sa intre in contact la telefon cu Donald Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a dat mana cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, marti, in hotelul Capella din Singapore, devenind astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care se intalneste pentru a discuta cu un lider al Coreei de Nord. Cei doi lideri s-au intalnt…

- Presedintele executiv al Starbucks, Howard Schultz, isi da demisia din companie dupa 36 de ani in care a luat parte la cresterea acesteia de la un lant de cafenele locale la o putere globala, el neexcluzand o potentiala candidatura la presedintia SUA. Schultz va renunta la pozitia sa din consiliul…

- Donald Trump i-a avertizat extrem de dur pe membrii echipei sale care se afla la originea unor divulgari in presa, pe care i-a catalogat drept "tradatori". "Asa-zisele divulgari de la Casa Alba sunt o enorma exagerare din partea presei Fake News, pentru a ne prezenta intr-un mod cat mai negativ…

- Un puternic grup naval american, condus de portavionul USS Harry S. Truman, a plecat, miercuri, din Nortfolk (Virginia, America), spre Marea Mediterana. 6.500 de marinari fac parte din acest convoi, anunta Military.com. Portavionul USS Harry S. Truman este insotit de crucisatorul…

- Donald Trump pregateste atacarea regimului Assad din Siria. Printr-o postare pe Twitter anunta ca rachetele americane sunt pregatite de atac si le cere militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", a scris presedintele SUA, referindu-se la regimul Bashar-al-Assad.…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…